Frappes US en Syrie: tir de sommation ou «guerre mondiale»?

Les récentes frappes américaines en Syrie ont provoqué une vague de craintes: et si nous étions en route vers une troisième guerre mondiale? Compte tenu du « comportement unilatéral et injustifié des États-Unis », il est impossible de ne pas parler d'une escalade à l'échelle internationale, a déclaré dans une interview accordée à Sputnik Willy Wimmer, ancien vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et ex-secrétaire d'État auprès du ministère allemand de la Défense.

« Nous savons tous que depuis la fin de la guerre froide les États-Unis optent pour une nouvelle stratégie: ils cherchent à dominer le monde. Ils en parlent même ouvertement. Regardez les directives des présidents américains qui permettent à ces gens de mener des guerres […].Cela montre clairement à quoi nous sommes confrontés », rappelle l'homme politique allemand.

Selon lui, « les craintes concernant une éventuelle guerre mondiale sont justifiées ». De nombreux observateurs soulignent le fait que la situation tragique actuelle ressemble beaucoup à la crise des missiles de Cuba, 13 jours aujourd'hui oubliés pendant lesquels le monde est passé à deux doigts de la catastrophe nucléaire.

© AFP 2017 PARK JI-HWAN Après les frappes US en Syrie, bientôt le tour de la Corée du Nord?

« Les pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ont commencé la guerre en Syrie il y a six ans, ne reculeront devant rien. Même la Charte des Nations Unies ne suffira pas à les arrêter. Ils mènent la guerre d'une manière connue. Dans des conflits qu'ils ont eux-mêmes créés. Nous le savons au moins depuis la guerre en Yougoslavie », indique à Sputnik M. Wimmer.

Pourtant l'ex-secrétaire d'État estime qu'il est temps de faire appel à la raison.

Selon le politicien, « plus que jamais désormais on a besoin d'une rencontre entre le Président russe Vladimir Poutine et le Président américain Donald Trump. Les gens sont déprimés, silencieux et inquiets, tout comme on l'était en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, selon les descriptions des observateurs internationaux. Partout sur la planète les gens se sentent ainsi parce que le comportement de style Rambo du Président américain, malheureusement, met encore une fois le monde devant le fait accompli… »

« Depuis 1990, il y a eu tant de mensonges. C'est un modèle que nous voyons dans la politique étrangère des États-Unis depuis le port de La Havane, en 1898, et l'explosion de l'USS Maine. Leurs trucs fabriqués par eux-mêmes leur donnent droit d'attaquer les autres. Alors, ou nous arrêtons cela, ou nous nous attendons à des ennuis! Telle est la conclusion inévitable », conclut l'expert.

