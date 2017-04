«Ciel ouvert»: les Russes survoleront les USA, les USA la Russie

© AFP 2017 FREDERIC J. BROWN Comment les USA contrôlent discrètement les avions en provenance du Proche-Orient

Dans le cadre du traité Ciel ouvert, des appareils américains et russes effectueront des vols d'observation au-dessus du territoire de l'autre partie, relatent les médias russes.

L'avion américain survolera le territoire russe entre les 10 et 14 avril, alors que l'avion russe se rendra aux États-Unis entre les 18 et 22 avril. Il est à noter que toutes les trajectoires ont été convenues à l'avance.

Des experts russes seront présents à bord de l'avion américain OC-135B, et des experts américains embarqueront à bord de l'avion russe Tu-154M Lk-1, précisent les médias.

Les experts seront tenus d'analyser, à toutes les étapes du vol, le respect des paramètres du vol et de l'application des moyens d'observation mis à leur disposition.

Pour rappel, il s'agit en l'occurrence des 9e et 10e vols d'observation dans le cadre du traité « Ciel ouvert ».

Signé le 24 mars 1992 à Helsinki, le Traité Ciel ouvert est appliqué depuis le 1er janvier 2002. Le document vise à accroître la transparence et la confiance entre les États signataires dans le domaine des activités militaires et du contrôle des armements.

Le traité a été signé par 34 États d'Europe et d'Amérique du Nord, membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La Russie y a adhéré le 26 mai 2001.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »