Les étrangers ne sont pas les bienvenus au Japon, selon un sondage

Un sondage récent analysé par le journal The Japan Times montre que les Japonais ne sont pas enclins à réserver accueil chaleureux aux étrangers, et ce, alors que le pays se prépare à l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

39,3 % des 2 044 personnes interrogées au sujet de la location d'un logement au cours des cinq dernières années ont confirmé s'être vu communiquer un refus parce qu'ils n'étaient pas Japonais.

La discrimination à l'embauche semble également bien ancrée dans le pays. Alors que 2 788 personnes interrogées ont déclaré avoir soit travaillé, soit cherché un emploi au Japon, sur les cinq dernières années, 25 % ont affirmé avoir été victimes d'une discrimination à l'embauche du fait qu'ils n'étaient pas Japonais. 19,6 % des sondés ont indiqué qu'ils touchaient un salaire moins élevé que leurs collègues japonais.

Une attitude négative des habitants locaux à l'égard des étrangers dans les lieux publics a été également observée par de nombreux sondés.

© REUTERS/ Thomas Peter Les médailles des JO de Tokyo 2020 réalisées à partir de TV recyclées?

En effet, le sondage réalisé fin 2016 et publié fin mars 2017 avec la participation de 18 500 étrangers vivant au Japon dévoile une situation qui peut être assimilée à de la discrimination sociale.

Le sondage a été réalisé par le Centre for Human Rights Education and Training, une fondation publique, à la demande du ministère japonais de la Justice. Les questionnaires ont été envoyés aux résidents non-japonais dans 37 municipalités à travers tout le pays.

Sur les 18 500 réponses obtenues, 4 252, soit 23 %, ont été jugées valables. Les Américains, les Brésiliens, les Chinois, les Philippins, les Sud-Coréens et les Vietnamiens ont participé au sondage.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».