Ministre allemande: la frappe US est un message clair adressé à la Chine

En ordonnant de frapper la base aérienne syrienne de Shayrat, Donald Trump a envoyé un message clair à Pekin, a déclaré la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen dans une émission de la chaîne allemande ARD.

Elle a rappelé qu'un homme plus dangereux que Bachar el-Assad dirigeait un pays voisin de la Chine, soit la Corée du Nord. En outre, Pyongyang possède l'arme nucléaire.

Mme von der Leyen a expliqué que Donald Trump a ordonné cette frape pour signaler à Xi Jinping que la Chine demeurait le seul pays capable de freiner Kim Jong-un par des moyens politiques.

Auparavant, le chef du département d'État américain Rex Tillerson a également indiqué que la frappe américaine en Syrie était un avertissement adressé à des pays comme la Corée du Nord.

Les autorités nord-coréennes ont de leur côté qualifié l'attaque américaine contre la base aérienne syrienne d'« acte d'agression impardonnable ».

Dans la nuit du 6 au 7 avril, les États-Unis ont lancé 59 missiles de croisière Tomahawk sur la base aérienne syrienne de Shayrat, indiquant agir en représailles à la récente attaque chimique d'Idlib imputée par l'Occident aux forces syriennes. Au moins cinq militaires syriens ont trouvé la mort dans l'attaque, qui a également provoqué des dégâts considérables sur le site.

