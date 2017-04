Google et médias mainstream contre fakes: Simonian réagit… avec humour

La rédactrice en chef de Sputnik et de RT Margarita Simonian a réagi avec humour à propos de l'aide de plusieurs médias mainstream accordée à Google dans sa lutte contre la diffusion de fausses nouvelles.

« Ces gens (les journalistes de CNN, BBC, The Guardian) ne distingueront pas leur propre mère de fausses nouvelles. Pourtant, ils aideront Google à lutter contre elles », a ironisé Margarita Simonian sur son compte Twitter.

Google offre désormais aux utilisateurs de son moteur de recherche de voir, dès l'affichage des résultats, si une information a été vérifiée et son degré de fiabilité. Concrètement, le système se basera, entre autres, sur les vérifications faites par des sites spécialisés comme Snopes et PolitiFact.

© Flickr/ Tim Loudon Quand le Twitter d’une antenne de la BBC annonce que Trump a été blessé

115 entreprises sont déjà inscrites dans la liste des « contrôleurs » parmi eux figurent ainsi BBC, CNN, The Guardian, The New York Times, souvent accusés de publication de fake news dont nous vous rappelons ici quelques faits d'armes.

Ainsi, pour détailler une nouvelle version des fameuses attaques de pirates russes aux USA, la chaîne de télévision CNN a utilisé par erreur les images d'un jeu vidéo populaire, Fallout 4, présentant notamment l'écran d'un terminal. L'image a cependant été rapidement changée…

Le compte Twitter de l'antenne locale de la BBC de la ville de Northampton, au Royaume-Uni, a publié des informations inquiétantes annonçant que le nouveau président américain Donald Trump avait été blessé au bras. Plus tard, la BBC a publié un message d'excuses.

Et pour finir, une des comptes Twitter du New York Times a publié fin janvier une information selon laquelle Moscou avait décidé de frapper les États-Unis avec des missiles. Il s'est avéré par la suite que le compte avait été piraté par le groupe de hackers OurMine. Dans ce cas précis, le rectificatif en temps voulu a empêché la fausse nouvelle de se répandre et de créer ainsi la panique.

