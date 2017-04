Ivanka Trump a «une influence significative» sur son père quant à la question syrienne

© AFP 2017 Robyn Beck Ivanka Trump est fière de son père après la frappe US en Syrie

Choquée par les photos des victimes de la prétendue attaque chimique à Khan Cheikhoun qui, selon l'opposition syrienne, aurait fait beaucoup de morts parmi la population civile, la fille du Président américain, Ivanka, aurait grandement influé sur son père afin qu'il ordonne le lancement de missiles contre la base aérienne syrienne de Shayrat.

À en croire le quotidien britannique The Independant, dans une note confidentielle l'ambassadeur britannique aux États-Unis Kim Darroch a fait savoir au Premier ministre Theresa May et au chef de la diplomatie britannique Boris Johnson qu'Ivanka Trump avait eu « une influence significative sur le bureau ovale » alors que ce dernier réfléchissait à la meilleure façon de répondre à l'attaque chimique de Khan Cheikhoun. Le diplomate a également précisé que la réaction de l'administration américaine à l'immixtion d'Ivanka Trump avait été « plus forte que prévu ».

© AFP 2017 Brendan Smialowski Ivanka Trump employée bénévole à la Maison-Blanche

Selon Kim Darroch, Ivanka Trump a été « vraiment choquée » par les photos des victimes de l'attaque. En guise de preuve, il cite le compte Twitter de l'intéressée où elle avait écrit le 5 avril que « son cœur [était] brisé et qu'elle [était] indignée par les images qui proviennent de Syrie après la terrible attaque chimique ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les États-Unis ont tiré des missiles de croisière sur une base gouvernementale syrienne. Selon le Pentagone, 59 missiles ont été lancés depuis des navires de la marine américaine. La frappe a visé l'aérodrome de Shayrat qui serait soi-disant « directement lié » à l'attaque chimique sur Khan Cheikhoun, selon l'administration américaine.

Selon le gouverneur de la province de Homs, l'attaque américaine a fait sept victimes: cinq militaires et deux civils. Les forces armées syriennes ont de leur côté déclaré la mort de dix militaires. D'après les informations du ministère de la Défense russe, quatre soldats syriens ont été tués, deux sont portés disparus et six ont perdu la vie en combattant un incendie.

