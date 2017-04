Un scénario à l'afghane attend-il la Syrie?

On est en présence d'une violation pure et simple de l'intégrité territoriale d'un État indépendant et de sa souveraineté nationale, a déclaré à Sputnik le membre de la commission pour la défense du parlement afghan, Akbar Qasemi.

© AFP 2017 SAUL LOEB Frappe US en Syrie: Trump explique au Congrès US pourquoi… deux jours après!

« Le gouvernement afghan doit donner son interprétation de ces événements, en prévenant ainsi le monde que la Syrie risque de vivre le scénario afghan. Nous nous rappelons bien comment sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, l'aviation américaine s'est mise à porter, dès 2001, des frappes "punitives" sur nos territoires. Le monde doit retenir cette leçon et ne pas admettre de réédition du scénario afghan», a souligné le député.

Un autre interlocuteur de l'agence, Seyed Isa Hosseini Mazari, leadeur du parti islamique Tabian, a qualifié d'« acte de violence » la frappe aérienne américaine contre la base syrienne.

« La frappe contre l'aérodrome de Shayrat est par ailleurs un acte de complicité avec le terrorisme. C'est une tentative de justifier ses actions et de réengager les terroristes dans la lutte pour la région. La cruauté et la lâcheté de cette démarche sont d'autant plus évidentes que les Américains arborent le mot d'ordre de la lutte contre le terrorisme. En réalité, il n'en est rien », a constaté l'expert.

© REUTERS/ KCNA Pyongyang réagit à la frappe US contre la base aérienne en Syrie

De son côté, le politologue et blogueur de Kaboul, Seyed Mehdi Hosseini Sahel, a estimé dans un entretien avec Sputnik que les Américains auraient frappé la base syrienne pour voir la réaction de leurs concurrents au Proche-Orient, à savoir de la Russie et de l'Iran.

« On ne doit pas céder aux provocations de Washington qui ne cesseront jamais. Qui plus est, les Américains ne ménageront même pas la population civile pour parvenir à leurs objectifs », a prévenu M. Sahel.

© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy La frappe sur la Syrie lourde d’une guerre nucléaire

Suite à l'attaque chimique à Khan Cheikhoun, attribuée par les pays occidentaux aux forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe contre la base de Shayrat. Le 7 avril, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui croisaient en Méditerranée, faisant selon diverses sources entre quatre et dix morts parmi les militaires syriens, et causant d'importantes destructions.

