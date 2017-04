La restauration de la base aérienne de Shayrat après l’attaque US est à portée de main

La base aérienne de Shayrat, touchée par une attaque des États-Unis la semaine dernière, sera bientôt en travaux de réparation et sera très bientôt de nouveau opérationnelle d'après lofficier syrien.

« Tout le monde sait que la vraie cause de l'attaque américaine n'a rien à voir avec le fait que les avions qui auraient effectué l'attaque présumée à Idlib ont décollé depuis cette base. L'une des causes du raid visant la base est la frappe contre des avions israéliens effectuée depuis Shayrat il y a trois semaines, qui s'est soldée par le crash d'un appareil », nous indique l'officier.

L'aérodrome syrien de Shayrat après les frappes américaines

L'officier syrien estime que cette frappe des États-Unis a renforcé la détermination des Syriens à mettre tous leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et dans la défense dans la moindre parcelle de son territoire.

« Pour l'instant, on procède à un état des lieux afin d'évaluer les dommages causés à la base et aux alentours. Les missiles américains n'ont pas frappé les cibles avec précision, plusieurs missiles sont tombés dans les friches voisines. Les vols reprendront prochainement », a conclu l'interlocuteur de Sputnik.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie qui, selon Washington, serait «associée au programme» d'armes chimiques de Damas et «directement liée» à l'attaque à l'arme chimique survenue le 4 avril. Les missiles ont été tirés depuis des destroyers de l'U.S. Navy dans l'est de la Méditerranée, touchant plusieurs cibles sur la base de Shayrat.

