Chine: les proches des naufragés du Titanic condamnent l’ouverture d’un parc réplique

Les proches des personnes ayant péri lors du naufrage du Titanic ont exprimé leur mécontentement à l'annonce de l'ouverture prochaine d'une attraction ressemblant comme deux gouttes d'eau au paquebot Titanic dans une province du centre-ouest de la Chine.

Selon les promoteurs de cette attraction, le Titanic doit faire naufrage à nouveau. Il a été prévu que des visiteurs se sentent comme une chose un sur le paquebot tristement célèbre au moment de l'accident.

Les travaux de construction de l'attraction ont débuté en 2016.

Pour rappel, le Titanic a fait naufrage lors de son voyage inaugural le 14 avril 1912, entre Southampton et New York.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »