La Russie n’utilisera pas ses Forces aérospatiales pour contrer les missiles US en Syrie

Le premier directeur adjoint du Comité international du Conseil de la Fédération de Russie Vladimir Jabbarov a déclaré à Sputnik que la Russie n'aurait pas recours à ses Forces aérospatiales pour contrer les missiles américains en Syrie si les États-Unis décidaient d'effectuer de nouvelles frappes contre la Syrie. Cependant, selon M. Jabbarov, Washington devrait renoncer à ses ambitions et maîtriser ses émotions en ce qui concerne la question syrienne.

« Nous ne pouvons pas nous impliquer dans une confrontation armée, ceci risque de provoquer une guerre à grande échelle », a répondu M. Jabbarov lorsque la question de savoir si les Forces aérospatiales russes soutiendraient l'armée syrienne en cas de nouvelles frappes américaines lui a été posée.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Maison-Blanche: de nouvelles frappes contre la Syrie ne sont pas à exclure

Rappelons que quelques heures plutôt, le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a déclaré que les États-Unis n'excluaient pas d'autres frappes contre la Syrie dans le cas de nouvelles attaques chimiques.

Cependant, le sénateur a appelé Washington à « renoncer à ses ambitions et à ne pas se laisser dépasser par ses émotions ».

« Surtout, il ne faut pas se fier aux émotions de la fille du Président américain, » a rajouté M. Jabbarov.

Auparavant, d'après le journal Sunday Times, la réaction d'Ivanka Trump, fille du Président américain, face à l'attaque chimique à Idlib en Syrie aurait pesé dans la décision des autorités américaines de lancer une attaque de missiles sur la Syrie. Après l'opération aérienne contre la base syrienne, Ivanka Trump a écrit qu'elle était fière de la décision de son père.

© AFP 2017 Brendan Smialowski Ivanka Trump a «une influence significative» sur son père quant à la question syrienne

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les États-Unis ont tiré des missiles de croisière sur une base gouvernementale syrienne. Selon le Pentagone, 59 missiles ont été lancés depuis des navires de la marine américaine. La frappe a visé l'aérodrome de Shayrat qui serait soi-disant « directement lié » à l'attaque chimique sur Khan Cheikhoun, selon l'administration américaine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »