La Serbie ne rejoindra aucun bloc militaire et restera neutre, selon Vucic

Ce lundi, le Premier ministre et Président élu serbe Aleksandar Vucic a rencontré le sénateur américain John McCain, en visite à Belgrade.

© Sputnik. Виталий Белоусов La Serbie pourrait prendre part à la reconstruction d'après-guerre de la Syrie

Tenu à huit clos, la rencontre a été suivie d'un briefing.

« J'ai déclaré au sénateur John McCain que la Serbie ne souhaitait adhérer à aucun bloc militaire et garderait son indépendance et sa neutralité », a signalé M. Vucic au briefing.

Selon M. Vucic, lors de la rencontre, le sénateur américain n'a exercé aucune pression concernant la reconnaissance par Belgrade de l'indépendance du Kosovo.

Le sénateur américain, en visite d'un jour à Belgrade, s'est rendu sur le site accueillant les exercices conjoints de l'Unité spécial antiterroriste du ministère serbe de l'Intérieur et les forces américaines chargées des opérations spéciales en Europe (SOCOM).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».