Un Marocain aurait planifié d’attaquer l’ambassade de Russie à Berlin

L'ambassade russe à Berlin aurait pu avoir été ciblée par un attentat.

© AFP 2017 Tobias Schwarz Les enquêteurs dévoilent de nouveaux détails sur l'attaque de Noël à Berlin

Selon Der Tagesspiegel se référant aux sources au sein des forces de l'ordre allemandes, un migrant d'origine marocaine qui réside dans la commune de Borsdorf, dans le land fédéral de Saxe-Anhalt, aurait préparé une attaque contre l'ambassade.

Un migrant marocain, dont le nom n'est pas communiqué, a été arrêté samedi et est soupçonné d'avoir voulu préparer « un crime grave menaçant la sécurité nationale ». Selon la source du journal au sein des services secrets, cet individu planifiait d'attaquer l'ambassade de Russie à Berlin lors d'une manifestation.

Le migrant avait déjà été suivi par les services secrets. En février dernier, il avait menacé de faire exploser un centre d'études de Borsdorf. L'individu a été placé en garde à vue pour un délai de 14 jours, le temps pour les enquêteurs d'effectuer des recherches plus approfondies.

