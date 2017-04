Après les attentats en Égypte, on évoque de nouveau la frappe US en Syrie

Après les deux attentats meurtriers qui ont visé des églises coptes en Égypte dimanche dernier, on parle de plus en plus de la nécessité de renforcer la lutte antiterroriste à travers le monde. Comment les chrétiens peuvent-ils se défendre de manière efficace? Interviewé par Sputnik, le cofondateur de SOS Chrétiens d'Orient Benjamin Blanchard donne des éclairages.

« C'est une attaque de plus, c'est une fragilisation de plus et c'est pour ça qu'il faut faire tous les efforts pour combattre le terrorisme, et non pas se perdre dans des combats qui n'ont rien à voir, de basse politique, comme on l'a vu récemment avec ces frappes américaines en Syrie qui évidement n'ont pas été réalisées pour lutter contre le terrorisme ni contre Daech, mais pour bombarder ceux qui combattent Daech », indique le défenseur des droits de l'homme.

Selon lui, la position des chrétiens d'Orient consiste en premier lieu à tout faire pour qu'on sache qu'ils existent, qu'on ne voie pas les pays où ils habitent comme des pays uniquement musulmans.

« Les Égyptiens, par exemple, ne comprennent pas que beaucoup de pays occidentaux aient pu soutenir le régime des Frères musulmans de Morsi, et par contre soient plus réticents à soutenir le gouvernement actuel, qui est né, n'oublions pas, de la deuxième révolution et qui a été initié par les chrétiens », signale l'activiste.

Dimanche dernier, deux attentats meurtriers ont visé des églises coptes en Égypte. Une explosion a eu lieu à Tanta, au nord du Caire, la deuxième a retenti quelques heures plus tard à Alexandrie. Les attaques ont été perpétrées par deux kamikazes égyptiens et ont fait au moins 44 morts. Le groupe terroriste Daech a revendiqué ces attaques.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».