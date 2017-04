Vers une suspension des vols charters russes pour la Turquie?

© Sputnik. Sergueï Malgavko La Russie et la Turquie mènent des manœuvres conjointes en mer Noire

Une source au sein de l'Agence fédérale russe du transport aérien (Rosaviatsia) a informé Sputnik concernant une possible suspension des charters en direction de la Turquie.

De son côté, néanmoins, le chef de la direction des projets touristiques d'État et de la sécurité touristique auprès de l'Agence fédérale russe pour le tourisme (Rostourizm), Svetlana Sergeïeva, a indiqué que l'organisme n'avait encore reçu aucune information sur un éventuel arrêt des vols.

Selon la directrice exécutive de l'association des voyagistes de Russie, Maya Lomidzé, les vols charters à destination de la Turquie n'ont pas encore été interdits.

« Nous pouvons supposer qu'il s'agit d'avertissements au cas où, un scénario négatif se dessinant en Turquie dans le contexte des évènements politiques du 16 avril, il y aurait des tensions », a-t-elle ajouté faisant référence au référendum constitutionnel qui se tiendra dimanche prochain et qui portera sur le renforcement des pouvoirs du Président turc.

Pour rappel, Moscou et Ankara ont traversé, fin 2015, une grave crise diplomatique. Le 24 novembre dernier, les forces aériennes turques ont abattu un bombardier russe Su-24 engagé dans l'opération antiterroriste en Syrie sous prétexte de violation de sa frontière nationale.

L'incident a provoqué une brusque dégradation des relations entre la Turquie et la Russie, qui a notamment suspendu le régime sans visas entre les deux pays. Moscou a adopté des mesures de rétorsion contre Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a présenté le 27 juin dernier ses excuses pour le bombardier russe abattu le 25 novembre dernier en Turquie. Après le Président russe Vladimir Poutine avait signé un décret sur la levée des limitations à l'égard de la Turquie. Le Président a ainsi supprimé l'interdiction du transport aérien charter entre les deux pays.

