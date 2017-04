" Le monde est-il devenu moins sûr depuis l'investiture de Trump? "

Alors que pendant sa campagne électorale Donald Trump promettait d'en finir avec les guerres d'ingérence, avec la volonté d'imposer le système de valeurs états-unien par la force et réveillait l'espoir de l'apparition d'un monde réellement multipolaire, depuis son investiture une bonne partie des Européens, ainsi que des Américains eux-mêmes, craignent désormais un virage à 180 degrés dans sa politique. Une réelle menace à l'ordre mondial, selon un sondage effectué par TNS Global pour l'agence d'information et radio Sputnik.

Ainsi, plus de la moitié des Allemands (72 %), des Français (64 %), des Brésiliens (60 %), des Britanniques (55 %) et des Turcs (52 %) estiment que depuis l'investiture de Donald Trump le monde est devenu plus dangereux. Cet avis est également partagé par 49 % des Italiens. Cependant, les Américains sont plus optimistes, 45 % des sondés ne croyant pas à la sécurité du monde tant que Donald Trump restera Président des États-Unis.

© Sputnik. Suite à l'élection de Donald Trump, le monde sera-t-il plus sûr qu'avant?

Depuis la réalisation du sondage (entre les 16 et 22 février 2017), la situation s'est aggravée, avec les récentes frappes de Washington contre la Syrie qui viennent menacer encore davantage la stabilité mondiale. Plusieurs analystes et politologues estiment désormais qu'il est impossible de ne pas parler d'une escalade à l'échelle internationale.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie, une attaque qui, selon Washington, serait « associée au programme » d'armes chimiques de Damas et « directement liée » à l'attaque à l'arme chimique survenue le 4 avril. Les missiles ont été tirés depuis des destroyers de l'US Navy qui croisent en mer Méditerranée, touchant plusieurs cibles sur la base de Shayrat.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Maison-Blanche: de nouvelles frappes contre la Syrie ne sont pas à exclure

En outre, les États-Unis n'excluent pas la possibilité de nouvelles frappes contre la Syrie, selon le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer.

Le sondage a été réalisé par TNS Global, l'une des plus grandes compagnies internationales de sondages, pour l'agence d'information et radio Sputnik. Plus de 7 148 sondés âgée de plus de 16 ans et provenant de sept pays (la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil) y ont participé. L'échantillon représentatif a été pondéré en fonction de facteurs démographiques (sexe, âge, géographie). La marge d'erreur s'élève à 3,1 % pour un taux de confiance de 95 %.

