Une puissante explosion frappe la province turque de Diyarbakir, des blessés

Une explosion a fait des blessés mardi à Diyarbakir, grande ville du sud-est de la Turquie, a-t-on appris auprès des services de sécurité turcs.

Selon les sources locales, l'explosion a eu lieu près d'un QG de la police à Diyarbakir causant des dommages aux bâtiments environnants.

SON DURUM: DİYARBAKIR'DA PATLAMA!

Diyarbakır Polis Okulu civarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İşte patlama anından ilk görüntüler. pic.twitter.com/7sUs6pzJ7R — Hançepekli Alo (@hancepeklialo) 11 апреля 2017 г.​

Des médias locaux annoncent quatre blessés. De nombreuses ambulances ont été dépêchées sur les lieux de l'explosion

On ignore pour l'heure la cause de l'explosion.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »