Grande première depuis 2 ans: l’Onu réussit son aide dans une région difficile en Syrie

Pour la première fois depuis deux ans, les employés de l'Onu ont réussi à acheminer une aide humanitaire destinée aux habitants des localités de Yalda, Babila et Beit-Sahan, situées dans une région difficile d'accès de la province de Damas, annonce un communiqué des Nations unies.

Selon le service de presse de l'Onu, un convoi de camions loués par les Nations unies et le Croissant rouge syrien a acheminé une aide pour 35 000 habitants de ces localités. La dernière fois qu'une telle aide de l'Onu avait été fournie, c'était il y a presque deux ans, le 5 mai 2015.

L'Onu a réitéré ses appels adressés à toutes les parties du conflit visant à assurer un accès permanent et sans entrave aux régions difficiles d'accès habitées par près de cinq millions de personnes.

Par ailleurs, l'Onu s'est dite préoccupée par le sort de plus de 30 000 civils de Tabaka, une ville située dans la province de Raqqa, où les combats continuent de faire rage.

Délivrer l'aide humanitaire en Syrie est une mission extrêmement dangereuse, parfois impossible à mener, et nécessite le feu vert des parties en conflit.

Elle est affectée par « les combats, les fluctuations des lignes de front, les obstacles administratifs et bureaucratiques, et les problèmes généraux de sécurité », selon le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'Onu.

