FSB: des chefs de Daech planifient des attentats en Russie

Après les attentats meurtriers qui ont visé la Russie, la Suède et l'Égypte la semaine dernière, de nouvelles attaques ne sont pas à exclure. Le chef du Service fédéral russe de sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov a annoncé ce mardi que selon des informations obtenues par le service spécial russe, plusieurs chefs de Daech projetaient de nouveaux attentats à travers le monde.

« Un important volume de données de renseignement qui nous sont acheminées témoigne du fait que des chefs de groupes terroristes opérant au Proche-Orient dans les rangs de l'État islamique mûrissent des projets d'attentats dans différentes régions du monde, y compris en Russie », a-t-il indiqué lors d'une réunion du Comité national antiterroriste.

Pour empêcher l'afflux de terroristes en Russie, M. Bortnikov a plaidé pour le renforcement des mesures de sécurité aux frontières pour les personnes suspectées d'être impliquées dans les groupes terroristes et a appelé à renforcer la coopération avec les partenaires étrangers.

Il est nécessaire d'« accélérer l'échange d'information, de prendre des mesures pour interpeller les terroristes », a-t-il conclu.

