Peskov: pas de rencontre Poutine-Tillerson de prévue

© REUTERS/ Joshua Roberts Les médias dévoilent l’éventuel contenu du message de Tillerson à Moscou

Le 11 avril, Rex Tillerson vient à Moscou pour la première fois en tant que chef du département d'État américain. Le 12 avril il prévoit de négocier avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, notamment sur la situation en Syrie et sur les relations bilatérales russo-américaines.

L'inconnue reste à ce stade une éventuelle rencontre avec le Président russe:

« Pour le moment, je ne peux pas la confirmer », a indiqué le porte-parole russe à Sputnik.

La veille, Dmitri Peskov soulignait qu'aucune rencontre n'avait été annoncée. En outre, selon lui, il n'y avait pas de négociations avec le chef du département d'État américain dans le calendrier de Vladimir Poutine.

Il a également ajouté que le Kremlin informerait la presse au cas où une telle rencontre serait organisée.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Tillerson lève le voile sur les prochaines actions US en Syrie

Le 8 avril, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a exprimé le mécontentement de Moscou à l'égard des frappes américaines contre la base aérienne de Shayrat, en Syrie, lors d'une conversation téléphonique avec Rex Tillerson, secrétaire d'État américain.

Selon le message du ministère, M. Lavrov et M. Tillerson se sont mis d'accord pour discuter du conflit syrien lors d'une prochaine rencontre, qui aura lieu le mercredi 12 avril.

