Deux militaires russes morts en Syrie, un autre blessé

Deux militaires russes engagés sous contrat en Syrie ont perdu la vie et un autre a été blessé par un tir de mortier venant d'un groupe de combattants, indique un communiqué diffusé ce mardi par le ministère russe de la Défense.

« Deux militaires russes ont été tués dans l'explosion d'une mine. Les médecins se battent pour sauver la vie d'un militaire blessé », lit-on dans le document.

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Maison-Blanche: de nouvelles frappes contre la Syrie ne sont pas à exclure

Selon le communiqué, au moment de l'attaque, les militaires ainsi qu'un officier, conseiller militaire russe, se trouvaient au sein d'une unité d'infanterie de l'armée syrienne en tant qu'instructeurs.

« Le commandement a ordonné que soient décernées des décorations d'États aux militaires russes », indique le document.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »