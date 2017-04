Moscou: la frappe US en Syrie est un «acte d’agression» qui «renforce les terroristes»

© AFP 2017 JOSEPH EID Congressiste US: Assad envoie Trump «se faire f…» en reprenant les vols depuis Shayrat

Moscou qualifie d'« acte d'agression » la frappe américaine contre la base syrienne de Shayrat et espère une enquête « objective » sur l'attaque chimique menée la semaine dernière dans la province d'Idlib.

« La récente frappe américaine contre la base des troupes gouvernementales syriennes, qui représente un acte d'agression en violation du droit international contre un État souverain, mène plutôt au renforcement des terroristes », stipule le communiqué diffusé ce mardi par le ministère russe des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, et à l'approche de la visite du chef de la diplomatie américaine dans la capitale russe, Moscou s'interroge si « Washington envisage de passer à la coopération réelle pour faire face au terrorisme, y compris en Syrie ». La diplomatie russe appelle également à mettre en lumière la récente attaque chimique sur le sol syrien.

« Nous espérons que Washington acceptera une enquête objective, avec l'implication de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), concernant l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun, le 4 avril », lit-on dans le document.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy L’aérodrome syrien de Shayrat après les frappes américaines 12

« L'Occident en a accusé sans preuves les autorités syriennes, bien que ce soient les combattants du Front al-Nosra qui opèrent dans la région et qui confectionnaient des explosifs chargées de produits chimiques », a indiqué la diplomatie russe.

Le 11 avril, Rex Tillerson sera en visite à Moscou pour la première fois en tant que chef du département d'État américain. Le 12 avril il prévoit de négocier avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, notamment sur la situation en Syrie et sur les relations bilatérales russo-américaines.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »