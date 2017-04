Poutine sur les accusations contre Damas sur l’attaque chimique: «On s’ennuie, les filles»

Le Président russe Vladimir Poutine a déclaré que la situation actuelle autour de la Syrie lui rappelait les événements de l'année 2003, quand les États-Unis ont lancé une opération militaire en Irak.

M. Poutine a en l'occurrence fait référence au roman Les Douze Chaises (1928) d'Ilf et Petrov, dans lequel le héros principal, Ostap Bender, s'adresse à des amateurs de jeu d'échecs de la ville de New Vasjuki et leur dit qu'il n'y a pas « de jeu de pensée dans la province ». C'est là qu'il prononce l'adage: « On s'ennuie, les filles! »

« Nous en débattions avec le Président italien (actuellement en visite à Moscou, ndlr). Je lui ai dit que tout cela me rappelait les événements de l'année 2003 quand les représentants américains présentaient devant le Conseil de sécurité de l'Onu les armes chimiques qui auraient été trouvées en Irak. Une campagne militaire a été lancée dans la foulée en Irak, qui s'est soldée par la destruction de ce pays, par une accentuation de la menace terroriste et la création du groupe djihadiste Daech sur la scène internationale, ni plus ni moins », a fait remarquer le Président russe.

De nos jours, a-t-il poursuivi, la même chose est en train de se produire: « Et de nouveau, les partenaires leur donnent le feu vert. À cet égard, je voudrais citer nos écrivains Ilia Ilf et Evguéni Pétrov: "On s'ennuie, les filles". Nous avons déjà vu tout cela. »

Suite à l'attaque chimique de mardi à Khan Cheikhoun, attribuée par les pays occidentaux aux forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe ciblée contre la base aérienne syrienne de Shayrat. Vendredi matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui croisent en Méditerranée, faisant selon la partie syrienne dix victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils, dont quatre enfants, et causant d'importantes destructions.

Le Président Vladimir Poutine a qualifié l'attaque américaine d'agression contre un État souverain en violation du droit international et menée sous un faux prétexte.

