Selon Rome, Moscou ne doit pas être écartée des négociations du G7 autour de la Syrie

Après la rencontre des représentants des différents MAE du G7 consacrée à la Syrie, le diplomate italien, Angelino Alfano, a plaidé pour la participation n de la Russie dans la résolution du problème syrien.

«La Russie ne devrait pas être isolée… Moscou devrait participer, dans la mesure du possible, au processus de transfert politique en Syrie », a souligné le ministre italien des Affaires étrangères Angelino Alfano.

Selon lui, les participants à cette rencontre étaient unanimes que le règlement militaire du conflit syrien ne serait pas une sortie rationnelle de la crise. La seule solution viable serait un processus politique.

«Cela permettrait d'établir un régime efficace de cessez-le-feu de longue durée, ce qui assurait des élections libres basées sur une nouvelle constitution », a-t-il souligné.

Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie le 30 décembre dernier, le calme était revenu petit à petit dans le pays.

Le 31 décembre, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara. Pourtant, après la frappe américaine contre la base syrienne de Shayrat, le régime a été perturbé.

