Les terroristes profitent de la frappe US pour attaquer, l’armée syrienne réagit

Les terroristes ont profité des conséquences de la frappe des missiles de croisière américains contre l'aérodrome de Shayrat effectuée vendredi dernier et ont attaqué les unités des forces gouvernementales syriennes depuis le sud-ouest, a déclaré le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major de l'armée russe Sergueï Roudskoï.

« Toutes les attaques des terroristes ont été repoussées. Deux chars, trois véhicules de combat d'infanterie, huit véhicules dotés de mitrailleuses de gros calibre ainsi que plus de 150 terroristes ont été éliminés », a indiqué M. Roudskoï lors d'un briefing.

L'État-major russe signale que, selon les données disponibles, les terroristes transfèrent des substances toxiques dans les environs de Khan Cheikhoun, de l'aérodrome de Jira, de Ghouta-Est et dans les banlieues ouest d'Alep.

Lundi dernier, les terroristes ont effectué trois attaques près de la ville syrienne de Mardes. Toutes ces attaques ont été repoussées, plus de 20 terroristes ont été éliminés et des équipements militaires ont été détruits.

La frappe aérienne américain contre la base aérienne syrienne de Shayrat a été effectuée dans la nuit du 6 au 7 avril. Au moins cinq militaires syriens ont trouvé la mort dans l'attaque, qui a également provoqué des dégâts considérables sur le site.

