La réparation du plus grand barrage de l'Euphrate suspendue à cause des terroristes

Les travaux de réparation du barrage sur l'Euphrate, pilonné en mars dernier par la coalition internationale, sont suspendus en raison des attaques terroristes, a déclaré Sergueï Roudskoï, chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes

« Après des réparations d'urgence effectuées sur le barrage de Tabqa, on a réussi à restaurer le fonctionnement du déversoir et de réduire la pression de l'eau sur le barrage. Mais actuellement, les travaux de réparation sont suspendus en raison des combats qui ont cours et des attaques terroristes réalisées dans cette région », a-t-il dit.

Le barrage de Tabqa (ou de Thawra), le plus grand de Syrie, frontière naturelle entre les provinces d'Alep et de Raqqa, s'est partiellement effondré après avoir été endommagé par les combats près de Raqqa.

© REUTERS/ Nour Fourat Barrage pilonné par la coalition US en Syrie: Moscou met en garde

Damas a prévenu que la destruction des barrages risquait de provoquer une vaste inondation qui emporterait des villes entières.

Le groupe d'ingénieurs chargé du barrage syrien de Tabqa sur l'Euphrate a publié aussi un communiqué alarmant: si rien n'était fait la construction pourrait s'effondrer, inondant plusieurs grandes villes et de nombreux villages en Syrie et en Irak voisin.

L'annonce de l'éventuel effondrement du barrage a déjà provoqué un nouveau flux de réfugiés. Les réseaux sociaux débordent de photos de files de voitures qui quittent les provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor. C'est pourquoi, même si les appels des ingénieurs étaient entendus et que la catastrophe était évitée, il sera impossible d'empêcher une forte détérioration de la situation humanitaire déjà difficile.

