Un mémorial dédié aux victimes des bombardements de l’Otan bientôt érigé en Serbie

L'idée d'ériger à Belgrade un mémorial dédié à toutes les victimes innocentes des bombardements de l'Otan en 1999 a été soutenue par un grand nombre de personnalités politiques, de scientifiques et d'artistes et a reçu la bénédiction du Patriarche de Serbie Irénée.

« La Serbie remplira son devoir envers les victimes innocentes de cette agression contre notre pays. Il s'agit de notre devoir et de notre responsabilité pour l'avenir. Ce mal ne doit plus jamais se rééditer », a déclaré à Sputnik le Premier ministre et futur Président serbe Aleksandar Vucic.

Cette idée avait été auparavant saluée par le Président de Serbie Tomislav Nikolic, le Président de la République serbe de Bosnie Milorad Dodik et le réalisateur serbe mondialement connu Emir Kusturica.

« C'est notre devoir devant tous ceux qui ont été cruellement assassinés, devant leurs familles et devant la Serbie contre laquelle un crime a été perpétré », a notamment indiqué M. Nikolic.

M. Dodic a qualifié de terroriste l'agression internationale contre la Serbie.

« Il s'agit d'un crime sans châtiment, perpétré par cette partie du monde qui prétend être civilisée et qui s'est regroupée sous l'égide de l'Otan », a souligné l'homme d'État.

Pour M. Kusturica, le peuple serbe mérite un monument qui rappelle les crimes commis contre lui « au nom de la civilisation et de l'idée d'enseigner la démocratie par les bombes ».

« C'était un projet visant à transformer les victimes que nous sommes en criminels qui auraient commis ce qui a été perpétré en fait contre nous », a-t-il déclaré dans l'une de ses interviews.

Les forces de l'Otan ont bombardé la République de Yougoslavie au cours d'une opération qui s'est déroulée du 24 mars au 10 juin 1999 lors de la guerre au Kosovo. Ces évènements dramatiques qui ont, selon certaines données, coûté la vie à près de 2 000 civils, paraissent déjà lointains, mais ils n'ont jamais été oubliés.

