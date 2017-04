Séoul va-t-il se résoudre à acheter le THAAD à Washington?

Étant donné qu'il sera très difficile de retirer le système de défense anti-missile américain THAAD une fois qu'il sera déployé en Corée du Sud, certains experts coréens proposent de l'acheter aux États-Unis, ce qui pourrait, selon eux, améliorer les relations avec Pékin.

© REUTERS/ Aly Song Pékin s'oppose aux systèmes THAAD américains en Corée du Sud

« Le détriment économique de Séoul suite à la réaction de la Chine se monte à 14 milliards de dollars (13,1 mds EUR, ndlr), et si l'on rachète le THAAD aux Américains pour 1,3 milliard de dollars (1,22 md EUR, ndlr), ce serait un marché très pragmatique », a estimé Cheong Seong-Chang, directeur de département au Sejong Institute.

Et d'ajouter que le maintien du dialogue avec les États-Unis était extrêmement important, mais qu'on ne pouvait se fier totalement à Washington lorsqu'il s'agissait des questions sécuritaires.

« Le nouveau gouvernement doit faire en sorte que le problème coréen redevienne seulement coréen et non international », a souligné l'expert.

L'année passée, Séoul a décidé d'installer sur son territoire le système antimissile américain THAAD, qui devrait être déployé d'ici fin 2017. Le THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) est un système de missiles antibalistiques américain en service depuis 2008. Il est conçu pour détruire les missiles balistiques de courte ou de moyenne portée dans leur dernière phase d'approche (« hit-to-kill »). Le système déployé en Corée du Sud sera destiné à détruire les missiles nord-coréens.

La Chine a vivement protesté contre ce déploiement. Faisant fi de toute menace, Pyongyang continue de son côté à tester ses missiles balistiques, exacerbant la tension dans la péninsule coréenne.

