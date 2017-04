Onu: 400.000 personnes nécessitent une aide humanitaire urgente près de Damas

Lors d'un briefing, le porte-parole du Secrétaire général de l'Organisation des nations unies, a déclaré que l'Onu était préoccupée par la sécurité et la situation humanitaire qui s'aggravait pour 400 000 personnes toujours bloquées dans la région de Ghouta-Est, à proximité de Damas.

Depuis octobre 2016, la région syrienne de Ghûta-Est ne reçoit pas d'aide humanitaire onusienne, a fait savoir le représentant des Nations unies. Selon lui, les tirs d'artillerie et les bombardements font de nombreuses victimes parmi les civils. Et de poursuivre :

« Il est indispensable que nous ayons accès à cette région avant que la situation ne s'aggrave ».

Le représentant de l'Onu a d'ailleurs expliqué l'absence de l'aide humanitaire de l'Organisation sur ce territoire depuis octobre par le fait que les forces gouvernementales ne donnaient pas accès à la région de Ghuta-Est aux camions de marchandises, ce qui, selon lui, a provoqué la hausse des prix des produits de première nécessité, à la fermeture des boulangeries en raison du manque de farine ainsi qu'à la hausse des prix du gaz et du carburant.

