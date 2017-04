L’armée syrienne réussit à repousser une série d’attaques au sud du pays (vidéo)

Ces derniers temps, dans les zones frontalières de la Jordanie, les tentatives terroristes d'attaquer les positions syriennes se sont multipliées. Selon la source, avant d'attaquer, ils bombardent de munitions trafiquées les positions ennemies, tirent au mortier de 120 mm et projettent des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs.

Les soldats connaissent ces tactiques et tentent de détruire les véhicules bien avant qu'ils n'atteignent leurs positions, parfois avec l'aide de l'aviation. Suite au dernier affrontement, 75 terroristes du Front al-Nosra ont été éliminés, dont plusieurs citoyens étrangers.

Au cours de cette attaque, le haut commandement militaire a décidé de céder du terrain ne représentant pas d'importance stratégique. Ce repli stratégique a contraint les forces ennemies à devoir s'étaler afin de tenir ces positions nouvellement acquises, enfin cela a permis de sauver les vies de nombreux militaires syriens. Les forces syriennes ont ensuite lancé une contre-attaque rapide.

Selon des sources non-officielles, les chefs de l'organisation terroriste ont ordonné d'attaquer les régions sud de la Syrie afin de contrebalancer les échecs rencontrés dans les provinces de Hama et de Lattaquié.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »