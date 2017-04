Moscou ne qualifie pas la déclaration de Tillerson sur la Syrie d’ultimatum

Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, les propos du secrétaire d'État américain Rex Tillerson sur la situation en Syrie prononcés à la veille de sa visite à Moscou n'ont rien d'un avertissement.

« Ce n'est pas un ultimatum, je la considère [la déclaration de Rex Tillerson, ndlr] plutôt comme un message politique, comme lorsqu'on montre ses muscles avant le début des négociations. C'est à fait dans le style de Washington », a signalé Maria Zakharova.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Tillerson somme Moscou de faire un choix entre États-Unis et Syrie

Lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, Rex Tillerson a indiqué que les États-Unis avaient l'intention d'étudier plusieurs stratégies en vue d'une désescalade de la violence en Syrie. Il a également évoqué les autorités syriennes actuelles.

« Nous espérons que le gouvernement russe comprendra qu'il s'est allié à un partenaire qui n'est pas fiable », a déclaré Rex Tillerson.

Selon le secrétaire d'État américain, le règne de la famille du Président syrien Bachar el-Assad touchera bientôt à sa fin.

Le Kremlin avait signalé que les « déclamations de mantras » sur la nécessité d'un départ de Bachar el-Assad n'allaient pas dans le sens d'un règlement politique en Syrie. Ce sont les processus de Genève et d'Astana qui doivent contribuer à trouver la voie pour sortir de la crise syrienne.

