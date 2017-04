Poutine sur la Syrie: les pays de l’Otan hochent la tête comme des figurines chinoises

La frappe américaine contre la base aérienne militaire de Shayrat en Syrie a été effectuée « en violation flagrant du droit international », car aucune preuve confirmant l'utilisation d'armes chimiques par les troupes de Damas n'a été fournie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne russe de radio-télévision Mir

Mettant en avant le fait que les tirs de missiles américains ont été effectués contre un « État souverain sans mandat du Conseil de sécurité de l'Onu », le chef d'État russe a dénoncé la réaction des alliés de Washington à cette attaque:

« Comment les alliés de l'Otan ont-ils réagi? Tout le monde hoche la tête comme des figurines chinoises sans analyser ce qui se passe. Où sont les preuves de l'utilisation des armes chimiques par les troupes syriennes?», s'est-il interrogé.

En réponse à l'attaque contre une base aérienne en Syrie, Moscou a suspendu le mémorandum russo-américain sur la prévention des incidents et la garantie du maintien de la sécurité des vols au cours des opérations en Syrie, conclu le 20 octobre 2015. Signé le 20 octobre 2015, ce mémorandum régissait toutes les sorties militaires aériennes au-dessus de la Syrie, y compris les sorties de drones.

