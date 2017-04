L’Ukraine rêve de détecter chaque visite «illégale» en Crimée

© Sputnik. Sergey Malgavko Le concours «Miss République de Crimée 2017» 12

Le site officiel du Service ukrainien des frontières bénéficie désormais d'une fonction spéciale destinée à informer les autorités de toute visite « illégale » en Crimée, a annoncé le Service dans un communiqué.

Il s'agit en l'occurrence de la fonction « Stop-liste » accessible à tous les citoyens ukrainiens, « préoccupés » par le sort de cette péninsule redevenue russe à l'issue d'un référendum. Désormais, n'importe qui pourra dénoncer à titre volontaire les actions qu'il considère comme « illégales » aux services compétents.

D'après le Service, les données ainsi récupérées seront utilisées lors du contrôle des frontières, notamment dans les cas problématiques.

La Crimée et Sébastopol ont été rattachés à la Russie à la suite d'un référendum tenu en mars 2014. 96,77 % des Criméens et 95,6 % des habitants de la ville de Sébastopol (ville criméenne avec un statut spécial) ont voté pour le rattachement à la Russie. La péninsule avait été « offerte » à l'Ukraine sans la moindre consultation populaire par Nikita Khrouchtchev en 1954.

Aujourd'hui, l'Ukraine continue de considérer la Crimée comme une partie de son territoire. La majorité des pays occidentaux soutiennent la position de Kiev et ont introduit des sanctions contre la Russie en 2014.

