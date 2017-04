La Syrie se dit prête à dialoguer avec tous les pays, USA compris

La Syrie maintient ouverte la porte du dialogue avec les parlementaires occidentaux, y compris américains, a annoncé ce mercredi la présidente du parlement syrien, Khadija Abbas, à l'issue de négociations avec le président de la Douma (chambre basse du parlement russe) Viatcheslav Volodine.

« Nous sommes prêts à entamer un dialogue avec les parlementaires de tous les pays: que ce soit les Américains ou les représentants des pays occidentaux », a-t-elle déclaré.

Mme Abbas a expliqué avoir convenu avec son homologue russe de « coordonner nos démarches sur le terrain international et au format interparlementaire ».

« Tout doit viser à mettre fin aux souffrances des Syriens et apporter une solution pacifique à la crise », a-t-elle conclu.

Damas a par le passé plusieurs fois affirmé que le Président américain Donald Trump pourrait devenir un allié de la Syrie s'il « tenait ses promesses préélectorales en matière de lutte contre le terrorisme ». La récente frappe américaine contre la base syrienne de Shayrate a pourtant marqué une rupture avec les propos tenus par M. Trump pendant la campagne présidentielle.

