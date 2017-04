L’attaque chimique à Idlib au cœur de la rencontre trilatérale à Moscou le 14 avril

Le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé à Sputnik que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, se rendrait à Moscou le vendredi 14 avril en vue de participer à la rencontre trilatérale entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l'Iran et de la Syrie.

« La rencontre trilatérale à Moscou se focalisera sur la Syrie, notamment sur les récents événements dans ce pays », a déclaré M. Zarif, cité par l'agence ILNA.

Rappelons que l'ambassade syrienne à Moscou avait auparavant annoncé que le chef de la diplomatie syrien, Walid Mouallem, envisageait de se rendre sous peu en Russie, compte tenu des derniers événements à Idlib.

Mardi 4 avril, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants.

Des sources locales proches de l'opposition font état de 80 morts et de 200 blessés et en imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques des groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

Les autorités russes demandent une enquête impartiale sur cette affaire avec l'implication de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). En l'absence d'une telle enquête, l'origine de l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun reste donc controversée.

