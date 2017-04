Lavrov donne une leçon de bonnes manières à des journalistes américains

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a été forcé de donner une leçon de bonnes manières aux journalistes américains avant le début de l'entretien avec son homologue américain Rex Tillerson, tenu ce mercredi à Moscou.

En apercevant les diplomates, les représentants des médias américains ont commencé à crier leurs questions: « Mister Lavrov! Mister Lavrov! », « Est-il vrai que vous soutenez le gouvernement syrien? Comment pouvez-vous commenter la déclaration faite hier par la Maison-Blanche? ».

Ce bruit, ce désordre et ce « bazar », selon les mots de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, ont causé le mécontentement du chef de la diplomatie russe.

« Qui vous a éduqué? Qui vous a appris les bonnes manières? », a rouspété Sergueï Lavrov.

Après cette réprimande, le ministre russe a prononcé son discours de bienvenue.

Pourtant, avant de passer la parole à son collègue américain, Rex Tillerson, M. Lavrov s'est adressé aux journalistes: « Maintenant, vous pouvez crier ».

Hélas, les journalistes n'ont pas compris l'ironie du diplomate et ont recommencé à héler leurs questions.

