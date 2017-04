Zones d'exclusion aérienne proposées par les USA: un «mystère» pour Moscou

L'éventuelle création de zones de sécurité aérienne en Syrie sera évoquée lors des négociations entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Rex Tillerson. Cependant, Moscou assure ne pas comprendre cette initiative, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

« On voit mal ce qu'entend concrètement l'administration américaine lorsqu'elle évoque à différents niveaux soit des zones de sécurité, soit des zones de stabilité », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre: « En général, la ligne de l'administration américaine concernant la Syrie demeure pour nous un mystère ».

Le ministre américain de la Défense, James Mattis, a annoncé mardi que les États-Unis et leurs alliés envisageaient la possibilité d'instaurer en Syrie des zones d'exclusion aérienne ainsi que des zones de sécurité.

Au lendemain des frappes américaines contre la base militaire syrienne de Shayrat, l'éventuelle création d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie a été évoquée par la Turquie.

M. Riabkov a de son côté assuré que toutes les questions concernant la Syrie seraient discutées lors de l'entretien avec le chef de la diplomatie américaine actuellement en visite à Moscou.

