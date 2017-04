Mahmoud Ahmadinejad de nouveau candidat à la présidentielle iranienne

L'ex-président ultraconservateur iranien Mahmoud Ahmadinejad a créé la surprise et la confusion mercredi en se portant candidat à la présidentielle du 19 mai malgré l'opposition du guide suprême, l'ayatollah Khamenei.

Les conservateurs ont désigné Ibrahim Raisi, un proche de l'ayatollah Ali Khamenei, pour tenter d'empêcher le modéré Hassan Rohani d'obtenir un second mandat de quatre ans lors de ce scrutin.

La décision du conservateur Mahmoud Ahmadinejad de soumettre sa candidature est donc perçue comme un défi lancé à l'autorité du guide suprême, même si l'ancien président semble vouloir avant tout promouvoir celle d'un de ses alliés, Hamid Baghaei, qu'il a accompagné mercredi au ministère de l'Intérieur pour que celui-ci dépose son propre dossier.

D'après l'agence de presse Mehr, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré à cette occasion qu'il ne se mettait en avant « que pour soutenir Baghaei ».

Les analystes estiment que l'ex-président tente ainsi de rendre plus délicate une disqualification de son allié par le Conseil des gardiens de la révolution, chargé de valider les candidatures sur la base d'un examen des qualités politiques et religieuses des postulants.

Hamid Baghaei, 48 ans, a été détenu pendant sept mois en 2015 pour un motif qui n'a pas été rendu public, mais qui serait lié à des soupçons de corruption. Un porte-parole de la justice iranienne a déclaré en mars que son dossier n'était pas refermé.

