Le Japon met en alerte ses chasseurs pour six avions russes

Les chasseurs des Forces japonaises d'autodéfense ont été mis en alerte afin d'escorter six avions russes près du Japon, a déclaré l'état-major japonais.

Selon les informations de Tokyo, deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95 ont survolé la mer du Japon le long de l'île d'Hokkaido et de la côte nord-ouest de l'île d'Honshu.

Deux avions de surveillance maritime Tupolev Tu-142 ont aussi été détectés près des îles Kouriles du Sud, puis le long d'Hokkaido et de la côte nord-est d'Honshu.

Deux autres avions antinavires Iliouchine Il-38 sont arrivés du sud et, après avoir fait deux cercles au-dessus de la mer du Japon, sont retournés vers les côtes russes. Selon les rapports, il n'y a pas eu de violation de l'espace aérien japonais.

