Petit déjeuner de travail de Lavrov et Tillerson: les plats dévoilés

Un correspondant de la chaîne télévisée Russia Today a dévoilé le menu gastronomique du « petit déjeuner de travail » qu'ont pris le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Rex Tillerson.

Le correspondant a révélé sur son compte Twitter que le petit-déjeuner se composait d'une soupe à l'oseille, d'éperlan frit en sauce et d'une tarte aux pommes.

​Aujourd'hui, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a pour la première fois reçu à Moscou son homologue américain Rex Tillerson.

Le menu de leur rencontre comprenait des dossiers internationaux importants concernant entre autres l'Ukraine, la Syrie… sur fond de tensions accrues à la suite de la frappe américaine sur une base syrienne.

