Témoins de Jéhovah bientôt bannis de Russie: une «mesure nécessaire», selon une ex-adepte

Pour Fatiha Wycisk, les Témoins de Jéhovah sont bien plus qu'une simple expression… C'est peut-être pour cela qu'elle n'est pas restée indifférente après avoir appris que la Russie envisageait de bannir l'organisation pour l'« extrémisme ». Membre de l'organisation pendant dix ans, cette Nantaise a pu s'en sortir, mais pas sa fille qui est restée adepte et qui refuse désormais de parler à sa mère. La femme milite aujourd'hui pour aider les victimes par le biais d'une association qu'elle a fondée, car elle a connu elle-même tous les dangers que présentent les Témoins de Jéhovah.

La fille de Fatiha a quitté la maison en 2010, le jour de son 18e anniversaire, pour se réfugier chez les Témoins, abandonnant toutes ses affaires à la maison. Choquée par ce geste brusque, la mère a saisi le Procureur de la République de Nantes pour abus de faiblesse sur mineurs. Mais l'enquête a montré que la fille avait été endoctrinée bien avant.

Dans les cahiers que Fatiha a retrouvés, sa fille écrivait: « Le monde de Jéhovah… le paradis Jéhovah… Je partirai à mes 18 ans parce que ma mère n'est pas Témoin… elle est exclue ».

« Donc, les Témoins de Jéhovahlui avaient dit: quand tu auras 18 ans, il faut quitter ta mère parce qu'elle est satanique, elle a quitté notre mouvement », raconte la femme à Sputnik.

En réalité, sa fille a été endoctrinée mineure, vers l'âge de onze ans, affirme cette mère désespérée, qui n'hésite pas à mettre en parallèle les Témoins et les djihadistes: « On lui a mis dans la tête que ce monde est un peu diabolisé — un peu comme les extrémistes djihadistes qui disent qu'à cause des mécréances la société va être détruite par Allah — là c'est les Jéhovah, qui disent la même chose. »

« Ma fille a voulu "sauver sa peau", elle a voulu me ré-entraîner dedans et elle est tombée amoureuse de cette religion, plutôt — de cette secte. Elle vivait seule avec moi, et elle a trouvé une famille de substitution », poursuit Fatiha.

Tout a commencé le jour où Fatiha a laissé discuter sa fille avec des représentants de l'organisation qui ont frappé à sa porte. La femme avoue qu'elle avait beaucoup de problèmes dans sa vie à ce moment-là et se sentait affaiblie.

Après cette courte discussion, la fille de Fatiha a commencé à prendre des publications, puis elle a dit: « Maman, je voudrais apprendre des choses sur Jésus », raconte la femme, avant de poursuivre: « Je ne connaissais pas de catholiques, du coup elle a dû avoir un petit catéchisme. C'était présenté comme ça. C'est tout un travail d'endoctrinement et de division entre ma fille et moi. C'est une fillette qui était perdue et ils l'ont récupérée. »

Cette tragédie personnelle a poussé Fatiha Wycisk à fonder une association chargée d'aider les personnes endoctrinées à « se libérer des chaînes de cette organisation nauséabonde. » Elle est en contact avec 320 personnes qui viennent du monde entier: du Pérou, de la Belgique, de la France. Mère, elle donne des conseils juridiques aux parents dont les enfants sont, comme le sien, endoctrinés.

Commentant l'initiative d'interdire les Témoins en Russie elle affirme: « Je pense que c'est une mesure nécessaire à la protection de la population et de l'État souverain. »

Et conclut: « C'est nécessaire car les pauvres adeptes sont victimes de lavages de cerveau chloroformés, par une doctrine extrême ».

