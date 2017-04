Président kirghiz: l’opération US en Afghanistan encourage le trafic de drogue

L'opération lancée par les États-Unis et leurs alliés contre le mouvement terroriste des Talibans en Afghanistan a provoqué la hausse du trafic des stupéfiants dans les pays voisins membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), a déclaré mercredi le Président kirghiz Almazbek Atambaïev.

« Pourquoi le trafic de drogue a augmenté ? Pourquoi les livraisons de stupéfiants d'Afghanistan vers d'autres pays affichent une hausse ? Parce que les Talibans luttaient tant bien que mal contre la culture du pavot à opium, contre la production de drogue. La coalition dirigée par les Américains qui est arrivée en Afghanistan, elle ne s'en préoccupe pas », a indiqué M. Atambaïev à la chaîne de télévision Mir.

© AFP 2017 KENZO TRIBOUILLARD Afghanistan: six employés de l’ambassade US limogés pour consommation de drogue

Selon le Président, « la superficie des plantations de pavot aurait dû être plusieurs fois multipliée » depuis le lancement par les États-Unis de l'opération anti-Talibans.

« Nous devons en être reconnaissants à ceux qui ont décidé d'imposer leur ordre en Afghanistan. C'est un résultat évident, quoi qu'on en dise. Ils ont été guidés par le principe : il faut faire quelque chose, ensuite on verra. Et voilà, c'est à nous maintenant de nous débrouiller. J'espère qu'ils l'ont fait sans mauvaise intention. D'ailleurs, toutes les hypothèses viennent maintenant à l'esprit », a ajouté le Président Atambaïev.

La route du Nord, l'une des voies les plus empruntées par les trafiquants de drogue passe par les républiques d'Asie centrale, y compris le Kirghizstan. Selon les services anti-drogue, environ 75 tonnes de stupéfiants durs, comme le haschisch et l'héroïne, transitent tous les ans par cette route qui relie l'Afghanistan à la Russie et à l'Europe.

