La Russie et les USA intéressés à trouver une solution politique de la crise syrienne

La Russie et les États-Unis ont un intérêt commun dans le règlement politique de la crise syrienne, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et Président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

« Nous voyons les tentatives d'entraver notre coopération, d'aggraver la confrontation. Nous considérons cette approche comme imprévoyante. L'histoire a démontré que la coopération entre Moscou et Washington profitait à nos peuples et au monde entier », a noté le ministre russe.

Les deux pays ont en outre confirmé leur intention de poursuivre la lutte contre le terrorisme.

« Nous avons confirmé notre disposition à mener une lutte sans merci contre le terrorisme international. Les Présidents de nos pays ont évoqué ce sujet lors de plusieurs entretiens téléphoniques, y compris dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, lorsque Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour lui exprimer ses condoléances suites à l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg », a indiqué M. Lavrov.

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a qualifié sa première rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine de fructueuse.

« Nous avons eu une rencontre très fructueuse », a-t-il indiqué.

