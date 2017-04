Combien de fois Saakachvili s’est vu proposé le poste de Premier ministre ukrainien?

L'ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa et ancien Président de la Géorgie, Mikhaïl Saakachvili a dévoilé combien de fois le Président ukrainien Piotr Porochenko l'a prié d'accepter le poste de Premier ministre après que Arseni Iatseniouk a démissionné au printemps 2016.

« Porochenko m'a proposé deux fois et demie d'être Premier ministre : la première fois c'était une semi-proposition, puis il me l'a proposé deux fois avec insistance. Quand il me l'a proposé la troisième fois, je lui ai dit "j'ai des ambitions plus grandes que d'être Premier ministre" », a déclaré M. Saakachvili sur sa page Facebook.

Après une année et demie à la tête de la région d'Odessa, M. Saakachvili a démissionné en novembre dernier à cause, selon lui, du refus des autorités ukrainiennes de réprimer la corruption omniprésente dans le pays. Par ailleurs, il a accusé le Président ukrainien Piotr Porochenko de protéger les clans criminels dans la région d'Odessa. Après sa démission, M. Saakachvili s'est proposé d'obtenir la tenue de législatives anticipées en Ukraine et de former sa propre force politique dans ce pays.

En Géorgie, plusieurs actions en justice ont été intentées contre l'ex-Président, y compris pour dilapidation de fonds publics.

