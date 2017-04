La Russie appelle à créer une coalition pour le déminage en Syrie

Moscou exhorte à mettre en place une coalition internationale pour neutraliser les mines, obus et bombes artisanales qui se sont accumulées en Syrie depuis le début du conflit, a déclaré mercredi à New York Vladimir Safronkov, vice-ambassadeur de la Russie auprès de l'Onu.

© AFP 2017 STP Syrie: l'armée commence le déminage de Palmyre

« Nous souhaitons attirer l'attention de la communauté internationale et de l'Onu sur le fait que le territoire syrien est pollué par les mines, les obus non explosés et les charges explosives artisanales. Nous appelons à créer une coalition internationale pour le déminage de la Syrie », a indiqué M. Safronkov.

Selon lui, Moscou qualifie de chantage les appels à déminer le territoire syrien après le renversement du gouvernement d'Assad.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »