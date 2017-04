Selon l’Onu, le Yémen est au bord d’une catastrophe humanitaire

D'après Idris Jazairia, rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'Onu chargé des questions liées aux effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme, le Yémen se trouve au bord d'une crise humanitaire.

« Les restrictions sans fondement imposées à la livraison de biens et services commerciaux et humanitaires au Yémen et l'entrave à leur distribution dans le pays paralyse la nation, qui a été victime de la guerre trop longtemps », a-t-il déclaré.

M. Jazairia a ajouté que malgré les affirmations faites par les membres de la coalition, la situation était désespérée.

« Le blocus est une dérogation sérieuse aux droits de l'homme fondamentaux, ainsi qu'au droit des conflits armés, et cela ne devrait pas rester sans réponse », a-t-il souligné.

Depuis l'intervention en mars 2015 de la coalition militaire arabe contre les rebelles, le conflit au Yémen a fait plus de 7 700 morts, majoritairement des civils, et 42 500 blessés, selon l'Onu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »