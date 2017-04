Deux sondages prédisent le «oui» gagnant au référendum constitutionnel turc

Deux sondages publiés mercredi dévoilent que les partisans du renforcement des prérogatives présidentielles seraient légèrement en tête lors du référendum constitutionnel, indique l'agence Reuters. Le scrutin se tiendra dimanche 16 avril.

© REUTERS/ Murat Cetinmuhurdar / Presidential Palace Erdogan: la Turquie demandera des comptes à l’Europe pour son attitude hostile

Alors que le vote des Turcs de l'étranger, qui a déjà eu lieu, s'est soldé par une forte participation, selon le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan, l'Institut Anar crédite le soutien à l'élargissement des pouvoirs présidentiels de 52 % des intentions de vote.

Ce sondage a été réalisé en face-à-face auprès de plus de 4 000 personnes dans 26 provinces du pays entre le 5 et le 10 avril derniers, signale l'Institut.

Par ailleurs, un autre sondeur, Konsensus, place le « oui » à 51,2 % après avoir interrogé 2 000 personnes dans 41 provinces du pays et réparti les indécises entre partisans et opposants.

Le référendum constitutionnel sur le renforcement des pouvoirs présidentiels en Turquie a été initié par le président Recep Tayyip Erdogan et est prévu pour le 16 avril prochain.

