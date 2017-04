Avant Pâques, Porochenko appelle à la paix et... à se mobiliser pour le retour du Donbass

Le Président ukrainien Piotr Porochenko sait bien prononcer les discours pacifiques, pourtant ses paroles ne se traduisent jamais en actes. Encore et encore, il appelle à la paix, mais les armes lourdes de Kiev restent toujours sur la ligne de contact avec les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Cette fois, alors qu'il rendait visite à des militaires dans la région de Lougansk, il a de nouveau appelé le peuple ukrainien à la paix sans oublier d'évoquer l'existence de « l'agresseur ».

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka Le Kremlin annonce le fiasco des accords de Minsk

« Je souligne que les Ukrainiens feront tous les efforts pour rétablir la paix au Donbass. Seul, à l'aide des moyens politiques et diplomatiques, nous avons libéré les terres occupées par l'agresseur », a déclaré le Président, cité par la chaîne de télévision 112 Ukraine.

En outre, Piotr Porochenko s'est dit très optimiste quant à l'avenir de l'Ukraine, soulignant son rôle de pacificateur et d'unificateur du peuple ukrainien.

« J'ai fait, je fais et je ferai tout mon possible pour que les horreurs de la guerre ne se répètent plus dans votre vie. Quand nous nous mobiliserons afin de rétablir la paix, personne ne pourra nous arrêter. La paix est la chose principale […] Je prie Dieu pour la paix et je crois que tout ira bien en Ukraine, parce que la vérité est avec nous et le Seigneur Dieu est avec nous», a-t-il ajouté.

Rappelons qu'en vertu des accords de Minsk, Kiev devait mettre en place une réforme constitutionnelle avant la fin de l'année 2015 ainsi que procéder à une décentralisation et adopter une loi accordant aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial. Ces engagements n'ont pas été remplis par les autorités ukrainiennes.

© AFP 2017 Evgeniy Maloletka Washington: le blocus du Donbass nuira aux accords de Minsk

Les autorités de Kiev ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Selon les dernières données des Nations unies, ce conflit a d'ores et déjà fait plus de 10 000 morts.

Depuis le 29 janvier dernier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Selon les chiffres du commandement opérationnel de la RPD, les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la république 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés. De son côté, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass.

