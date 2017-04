L’Ukraine, vers un régime sans Président?

Selon Vadim Rabinovich, député de la Rada suprême (parlement monocaméral) et leader du parti politique Za jizn (Pour la vie), cité par la chaîne 112 Ukraine, il faut tenir un référendum et supprimer le poste de Président, car pour ce pays un régime parlementaire serait préférable.

« Le poste de Président, selon notre parti, devrait être "annulé" sur référendum. L'Allemagne, par exemple, n'a pas de Président dans les faits, c'est une figure de proue, le pays a une unité terrestre — et tout va bien, ils vivent magnifiquement », a expliqué le député.

Il a ajouté que le pays « marchait sur les mêmes râteaux » chaque fois qu'il se choisissait un chef d'État.

« Le Président arrive, il est à la barre, il semble normal, et puis son entourage se met à lui répéter qu'il est génial et sans défaut — est c'est fini », a déclaré Vadim Rabinovich.

© AFP 2017 SERGEY SUPINSKI L'Ukraine dans le top-3 des pays les plus malheureux du monde

Selon l'homme politique, l'ambiance au parlement sera plus vivante, car il serait plus facile d'y trouver des contrepoids, et une majorité pourrait se transformée en une minorité, et vice versa.

Il a également qualifié la coalition au pouvoir d'illégitime en déclarant qu'elle s'était emparée du pouvoir et qu'elle pouvait « piller le pays impunément ».

« Ce pouvoir a entraîné l'appauvrissement du peuple, mais le gouvernement continue à nous dire tous les jours que la situation a évolué pour mieux. Qui vit mieux? Le pays a été pillé », a souligné M. Rabinovich tout en ajoutant que le peuple ukrainien perdrait bientôt patience.

