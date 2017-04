Premier ministre japonais: la Corée du Nord disposerait d’ogives remplies de sarin

© REUTERS/ Kevin Lamarque Bouclier antimissile US en Corée du Sud? Un conseiller de Trump confirme

Il n'est pas exclu que la Corée du Nord puisse utiliser des ogives au sarin, a déclaré le Premier ministre japonais Shinzō Abe lors d'une réunion du Comité de la politique étrangère et la Défense nationale de la Chambre haute du parlement japonais.

« Il est possible que la Corée du Nord soit déjà en mesure d'utiliser des ogives au sarin », a indiqué le Premier ministre, cité par la chaîne NHK. À cet égard, a-t-il poursuivi, « il est tout à fait naturel qu'on débatte actuellement de la nécessité d'une force de dissuasion efficace ».

Le Premier ministre a également souligné que la menace pesant sur le développement du programme nucléaire de la Corée du Nord avait franchi un cap.

« Dans le cadre de la coopération étroite entre le Japon et les États-Unis et, au niveau trilatéral, avec la Corée du Sud, ainsi qu'avec la Chine, la Russie et d'autres pays concernés, nous insistons pour que la Corée du Nord s'abstienne de provocations, qu'elle applique immédiatement et pleinement les résolutions que lui impose le Conseil de sécurité de l'Onu et qu'elle renonce à ses programmes nucléaires et balistiques », a ajouté M. Abe.

La Corée du Nord fait l'objet de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique, bannis par l'Onu.

De précédentes images satellites datées du 25 mars montraient des préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire en Corée du Nord, selon « 38 North ».

La Corée du Nord a déjà procédé à cinq essais nucléaires souterrains, dont deux en 2016, et tente de se doter de missiles intercontinentaux capables de transporter une charge nucléaire.

Le pays avait lancé un missile qui s'est abîmé mercredi en mer du Japon la veille d'une rencontre aux États-Unis entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping.

