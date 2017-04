Syrie: l'armée reprend partiellement le contrôle de la route Damas-Palmyre

L'armée syrienne, soutenue par les milices, a repris mercredi le contrôle d'un tronçon de 20 kilomètres de la route qui unit Palmyre à Damas, annonce la radio Al Manar.

« Les troupes poursuivent l'ennemi tout en lui infligeant des pertes dans la région de Khneifis, qui abrite des mines de phosphate », a indiqué un officier syrien impliqué dans l'opération.

En début de semaine, les militaires syriens ont repris le contrôle du mont d'al-Abtar, au sud-ouest de Palmyre, et occupé des hauteurs stratégiques qui leur permettent de pilonner les djihadistes qui se déplacent entre le désert de Syrie et la région de Kalamoun Est (province de Homs).

© AFP 2017 GEORGE OURFALIAN L'armée syrienne écrase des positions d'al-Nosra dans la province de Homs

Selon une source militaire, une unité de l'armée a détruit un pick-up doté d'une mitrailleuse lourde et tué les terroristes de Daech qui étaient à bord dans le village de Salam Gharb dans la banlieue est de Homs.

Dans la banlieue nord de Hama, la source a indiqué que des unités de l'armée avaient abattu de nombreux terroristes et détruit un véhicule piégé, quatre chars, deux canons, un lance-roquette et quatre véhicules dotés de mitrailleuses dans des opérations menées sur les deux axes de Maardas- Sorane et de Maardas-Taybet Imam et dans la périphérie de Tell Skeik.

